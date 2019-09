Parapendio: un altro morto sulle Dolomiti

Un altro incidente mortale con il parapendio sulle Dolomiti: si tratta del quarto caso in due settimane, dopo i tre della settimana scorsa. Un appassionato del volo libero, classe 1970, proveniente dal Friuli Venezia Giulia si è lanciato verso il mezzogiorno di sabato 28 settembre dal Col Rodella, una delle cime delle Dolomiti trentine più frequentate dagli amanti di tale disciplina.

Purtroppo qualcosa dev'essere andaro storto durante il volo: non si esclude che sia stato un malore a far perdere all'uomo il controllo della vela, facendolo poi precipitare al suolo. L'impatto è stato fatale. Ai soccorritori, giunti sul posto dopo una non facile ricognizione per individuare il punto esatto dell'impatto, non è rimasto altro da fare che constatare il decesso. La salma è stata recuperata e portata presso la camera mortuaria di Canazei.