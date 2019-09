Padova, precipita con il parapendio e si schianta al suolo: morto 29enne trentino

Tragedia nel Padovano, dove un 29enne trentino ha perso la vita in un incidente con il parapendio a motore. Dopo un'improvvisa virata il mezzo ha perso quota e ha iniziato a precipitare, per poi schiantarsi al suolo. Muore Damljan Batovac, un 29enne originario della Serbia e residente a Taio, Predaia, da diversi anni.

Il mezzo ha iniziato la sua inesorabile caduta quando si trovava a circa 30 metri di altezza. L'incidente è avvenuto in un campo di volo di Villa Estense. Vano l'intervento dei soccorritori accorsi sul luogo del violento impatto: il giovane ha riportato ferite troppo gravi al torace e agli arti ed è deceduto sul colpo.

Il velivolo e gli altri materiali utilizzati dalla vittima sono stati sequestrati. La salma del ragazzo invece è stata trasportata presso l'ospedale Schiavonia di Monselice. Damljan, che lavorava come pizzaiolo in un locale della Val di Non, aveva una forte passione per il volo a vela, campo nel quale aveva già maturato una certa esperienza.