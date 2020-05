Un contagio su 2.000 tamponi, quarto giorno senza decessi

Nessun decesso di coronavirus in Trentino Alto Adige per il quarto giorno di seguito, ed i nuovi casi sono 2, di cui uno in provincia di Trento, registrato su un totale di quasi 2.000 tamponi. Questi i dati aggiornati a domenica 31 maggio. La conferma, per quanto riguarda il Trentino, arriva dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, che sottolinea come l'unico caso positivo non sia né minorenne né ospite di Rsa.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Trentino sono stati 1.910, di cui 1.537 analizzati da Apss e 373 dalla Fondazione Edmund Mach. Stabile il numero dei ricoveri: 16 di cui 3 in terapia intensiva a Rovereto. In Alto Adige i ricoverati in terapia intensiva sono 2. Mercoledì 3 giugno la regione, come il resto d'Italia, si prepara a riaprire i confini.