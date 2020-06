Via l'obbligo della mascherina all'aperto, amici e colleghi anche a meno di un metro al bar

Nessun decesso, tre contagi ma non con sintomi insorti negli ultimi 5 giorni. Questi i dati del coronavirus in Trentino aggiornati a sabato 13 giugno. I tamponi fatti nelle ultime 24 ore sono stati 1735. I ricoverati sono 6, di cui uno in terapia intensiva. "Dati estremamente tranquillizzanti - ha detto il governatore Fugatti - ma dobbiamo avere un sistema pronto a reagire se dovesse esserci un ritorno del contagio, previsto per l'autunno: il Trentino nella giornata di ieri ha superato i 100mila tamponi, rapportato alla popolazione sarebbe il 19%, anche se sappiamo che non è proprio così visto che il tampone può essere fatto anche più volte alla stessa persona".

Nuova ordinanza: da lunedì 15 giugno non è più previsto l'utilizzo della mascherina all'esterno. L'obbligo, però, rimane in tutti i luoghi aperti al pubblico: negozi, bar, ristoranti, supermercati e uffici. Sul distanziamento interpersonale è confermato l'obbligo di mantenere almeno un metro tra una persona e l'altra. L'obbligo non sussiste per "persone che abbiano rapporti abituali". Cosa si intende? Qualche esempio lo ha fatto Fugatti: "Si parla di rapporti di frequentazione abituale, quindi colleghi, familiari anche non conviventi, ma ci sentiamo di dire, per esempio, anche compagni di sport e di altre attività". Decade anche l'obbligo di indossare i guanti al supermercato. In questo caso sarà però obbligatorio igienizzare le mani con il gel messo a disposizione della clientela. L'ordinanza riapre anche le attività nei circoli culturali, e conferma l'apertura delle aree gioco nei parchi pubblici.