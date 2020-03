Lupa investita sulla statale vicino ai paesi ed all'autostrada

Un lupo è stato investito in Valle del'Adige, sulla statale 12 del Brennero, l'arteria stradale che corre parallela alla A22. Più precisamente una lupa, di 32 kg. La conferma arriva dalla Guardia Forestale, che ha esaminato la carcassa, segnalata ai Vigili del Fuoco da un automobilista di passaggio.

Il punto in cui è stato ritrovato l'annimale morto si trova nel fondovalle, tra San Michele all'Adige e la frazione di Sorni, vicino al confine con l'Alto Adige. Una zona fortemente antropizzata, lontana dalle aree di normale diffusione dei lupi in Trentino orientale.

La chiamata ai Vigili del Fuoco è arrivata alle 3.45 di venerdì 20 marzo. "I primi esami veterinari condotti hanno accertato che la morte è da attribuire ad un forte impatto con un autoveicolo in transito; i traumi sono molteplici e la morte è stata immediata. Campioni organici saranno sottoposti ad analisi genetiche per avere conferma certa della specie e, forse, anche dell'origine dell'animale. In quella parte del Trentino non è nota la presenza di branchi e dunque l'ipotesi è che si tratti di un soggetto in dispersione" spiega una nota della Provincia.