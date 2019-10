Infortunio sul lavoro a Grigno, precipita per cinque metri e si schianta al suolo: grave

Grave incidente sul lavoro nella mattinata di giovedì 17 ottobre, poco prima delle 11, a Grigno. Un lavoratore di 51 anni, residente a Rocengno Terme, è rimasto ferito precipitando da un'altezza di quasi cinque metri.

Immediato l'intervento di Trentino Emergenza, con ambulanza ed elisoccorso. L'uomo è stato elitrasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Chiara di Trento, in codice rosso.

In base a quanto riferito dal capitano Alfredo Carugno dei carabinieri di Borgo Valsugana, il 51enne stava lavorando per conto di una ditta privata in un cantiere per la ristrutturazione di una casa, quando è scivolato da una scala, cadendo per diversi metri. L'operaio aveva le protezioni ma non era agganciato con una fune. A causa dell'impatto si è rotto caviglia e tallone, ma non corre pericolo di vita.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Borgo Valsugana per svolgere gli accertamenti necessari. Ad intervenire anche il personale dell'Uopsal, l'Ufficio Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro.