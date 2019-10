Sbanda con l'auto e finisce contro un muretto: gravi traumi per una donna di 48 anni

Incidente sulla statale della Gardesana, tra Trento e la Valle dei Laghi, nella serata di martedì 22 ottobre. Erano da opco passate le 18 quando un'automobilista, forse a causa di un malore, ha perso il controllo del volante finendo contro un muretto a bordo strada.

L'incidente è avvenuto all'altezza del Veccio Mulino. Sul posto sono intervenute le ambulanze e l'automedica di Trentino Emergenza d i Vigili del Fuoco di Vezzano. La donna, 48 anni, ha riportato traumi particolarmente gravi in seguito allo schianti.

Ha ricevuto le prime cure sul posto ed è stata quindi imbarellata e trasportata in codice rosso all'ospedale di Trento, dove si trova tutt'ora ricoverata, non in pericolo di vita.