Incidente sulla A22, violento schianto tra furgone e camion: un ferito grave e traffico in tilt

A causa di un incidente sulla A22, in direzione sud, nella mattinata di giovedì il traffico è andato in tilt. All'altezza di San Michele, un furgone ha centrato un camion. Il violento schianto verso le 8:30. A rimanere ferito gravemente è stato il conducente del furgone, che è stato trasportato dall'elisoccorso Pelikan 1 all'ospedale di Bolzano. Anche l'altro conducente è stato soccorso dal 118.

Arrivo dei soccorsi e code chilometriche

Sul posto sono accorsi Trentino Emergenza, la polizia stradale e i vigili del fuoco. Per consentire l'arrivo dei soccorsi l'autostrada del Brennero è rimasta temporanemente chiusa al traffico. Per questo si sono formate code di sei chilometri e la circolazione è rimasta bloccata per un'ora ed è poi rimasta a lungo congestionata. Il casello di Egna/Ora è stato chiuso in entrata in direzione sud e il traffico è stato deviato sulla strada statale 12, dove si segnalano pesanti rallentamenti fino a San Michele all'Adige.

Secondo quanto trapelato, il furgone si è andato a schiantare con un fortissimo impatto contro il rimorchio del camion che stava procedendo davanti. Ancora da accertare le cause del grave incidente. In base a quanto riferito dalla polizia stradale di Trento, il conducente del furgone non è in pericolo di vita.

Aggiornamenti

Alle 12 il traffico sulla Statale 12 risulta ancora bloccato tra Egna e San Michele, dove viene deviata la circolazione autostradale. Nel frattempo però l'autostrada è stata riaperta.

(Traffico sulla ss 12, foto da viaggiareintrentino.it)