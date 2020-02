Incidenti, schianto tra due auto sulla statale 43: quattro feriti e traffico impazzito

Quattro persone trasportate in ambulanza all'ospedale e circolazione in tilt. È il risultato dell'incidente avvenuto a Cis, in località Mostizzolo, sulla statale 43, nella mattinata di giovedì 6 febbraio, verso le 6:45, quando due auto si sono schiantate frontalmente.

Sul posto sono intervenute due ambulanze di Trentino Emergenza, i vigili del fuoco, che con le pinze idrauliche hanno liberato una persona dalle lamiere della sua macchina, e le forze dell'ordine, che ricostruiranno la dinamica del sinistro. Chiusa la strada del Fae verso Val di Sole, per consentire l'arrivo dei soccorsi: il traffico è stato deviato.

Le quattro persone coinvolte sono state trasportate al pronto soccorso di Cles. In base a quanto trapelato nessuno dovrebbe essere particolarmente grave.