Incidente, esce di strada con la moto e si schianta: grave centauro 24enne

Un ragazzo di 24 anni si è ferito gravemente dopo essere rimasto coinvolto in un incidente a Predaia, verso le 15:45. Sul posto sono accorsi i carabinieri e Trentino Emergenza con elicottero e ambulanza.

Secondo quanto riferito dai militari, il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo - per cause ancora da accertare - uscendo autonomamente di strada e finendo per schiantarsi: non risulterebbero altri veicoli coinvolti.