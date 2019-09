Dro, postino cade dallo scooter (da solo) e si ferisce: portato in ospedale

Un postino è caduto dallo scooter con cui stava consegnando lettere e raccomandate ed è rimasto ferito. L'episodio è accaduto nella frazione di Pietramurata, a Dro, nella tarda mattinata di lunedì 30 settembre, verso le 10:30. Sul posto è accorsa un'ambulanza di Trentino Emergenza.

A causa dell'improvvisa caduta, il portalettere, un uomo di 39 anni, è rimasto ferito riportando diversi traumi. Per questo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Arco.

Nonostante lo spavento iniziale, però, riferisce il 118, il postino non sembra grave: si è ferito soprattutto agli arti e non presenta traumi al cranio. Al momento il 39enne si trova ricoverato per accertamenti sulle sue condizioni di salute.