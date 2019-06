Incidente a Pieve di Bono: quattro feriti, elisoccorso sul posto

Incidente nel tardo pomeriggio di venerdì 28 giugno sulla statale del Caffaro. Non si conosce ancora la dinamica del sinistro, avvenuto nel comune di Pieve di Bono-Prezzo verso le 17. Quattro i feriti soccorsi dai sanitari arrivati sul psto in ambulanza. Vista la gravità della situazione è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso da Trento. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori informazioni. AGGIORNAMENTO: due i feriti più gravi, entrambi uomini, di 56 e 70 anni, trasportati all'ospedale S. Chiara, non in pericolo di vita.