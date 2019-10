Tragico incidente, motociclista morto, due feriti e veicoli carbonizzati a Nomi

Tragico incidente stradale a Nomi nel pomeriggio di venerdì 11 ottobre, verso le 13:30. Un centauro di 42 anni, residente a Trento, è morto sul posto a causa dello schianto frontale tra un'auto e la sua moto, avvenuto sulla strada provinciale 90, in direzione dell'abitato di Nomi.

Lo schianto poi l'incendio

Sul posto sono accorsi un elicottero, un'ambulanza e un'automedica del 118, i carabinieri di Nomi e numerose squadre dei vigili del fuoco di Trento e di Nomi: a causa dell'impatto l'auto e la moto hanno preso fuoco, rimanendo completamente carbonizzate. Altri due ragazzi - di 19 e 15 anni - che si trovavano a bordo della macchina, sono stati trasportati all'ospedale di Rovereto a causa delle ferite riportate: alcune ustioni e un leggero trauma. Nessuno dei due corre pericolo di vita.

(I veicoli carbonizzati, foto Vvf)

Non c'è stato nulla da fare per il motociclista, sbalzato in aria a causa dello schianto: i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto i militari hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco volontari di Nomi e dai carabinieri di Rovereto, lo schianto è avvenuto mentre l'auto, che stava viaggiando in direzione nord, stava svoltando a sinistra: la moto l'avrebbe centrata.