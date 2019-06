Madonna di Campiglio: moto si schianta contro un'auto e prende fuoco

Se l'è cavata con lesioni e traumi di media gravità il centauro vittima dell'ennesimo incidente motociclistico avvenuto in Trentino in questi giorni. Lo schianto è avvenuto sulla strada che da Sant'Antonio di Mavignola porta a Madonna di Campiglio, attorno alle 10.30 di giovedì 13 giugno.

Sul posto le ambulanze ed i Vigili del Fuoco volontari di Madonna di Campiglio. A scontrarsi un'auto ed una moto, frontalmente. Ad avere la peggio è stato il centauro che, come detto, è fuori pericolo. Ha evitato conseguenze ben peggiori non solo per la caduta, visto che la moto, dopo lo schianto, ha preso fuoco.