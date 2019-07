Frena per evitare un furgone e cade: grave moticiclista 57enne

Ennesimo incidente motociclistico in Trentino, questa volta in Valle dei Laghi, precisamente la rotonda tra Calavino e Ponte Oliveti, dove un centauro di 57 anni è stato sbalzato di sella dopo aver bruscamente frenato per evitare un tamponamento. Questa, almeno, la prima ricostruzione della dinamica che si legge sul quotidiano online Valledeilaghi.it, dal quale è presa la foto dell'incidente.

Il sinistro è avvenuto poco dopo le 14 di martedì 9 luglio. Immediato l'intervento dei mezzi del 118. I soccorritori hanno richiesto l'intervento dell'elicottero da Trento. Il ferito è stato imbarelato, caricato a bordo del velivolo e trasportato all'ospedale S. Chiara, dove si trova ricoverato in gravi condizioni ma fuori pericolo.