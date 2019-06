Investito da un'auto pirata mentre andava a trovare la sorella in bici: morto Riccardo Ferrari

Stava tornando a casa in bicicletta dopo aver fatto visita a sua sorella, quando è stato investito e ucciso da un'auto pirata. L'incidente mortale è avvenuto nella prima mattinata di venerdì 7 maggio a Rovigo. A morire Riccardo Ferrari, un 75enne originario di Avio.

L'auto pirata

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima, amante della bicicletta, aveva fatto visita alla sorella a Rimini e si era poi messo in viaggio per rientrare in Trentino. Al momento dell'incidente il 75enne si trovava sulla strada regionale 88, tra Badia Polesine e Lendinara.

Ad investirlo un 31enne, che dopo la fuga è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri di Rovigo grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza. Il pirata, D.Z., potrebbe dover rispondere di omicidio stradale aggravato dalla fuga. Secondo i militari, infatti, dopo aver travolto il ciclista si è allontanato senza prestare soccorso, si è fermato dopo alcune centinaia di metri per recuperare alcuni pezzi del paraurti, danneggiato dopo l'impatto, ed è poi tornato a casa.