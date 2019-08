Incidenti stradali, violento schianto in moto: morto centauro

Incidente mortale sulla statale della Val Badia, Alto Adige. Dopo un violento schianto in moto, un centauro ha perso la vita, mentre un'altra persona è rimasta gravemente ferita.

Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso Pelikan 2, un'ambulanza, i vigili del fuoco e i carabinieri. Purtroppo per il motociclista non c'è stato nulla da fare: troppo gravi i traumi riportati nell'impatto. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. La persona ferita, invece, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Bolzano. I militari sono al lavoro per ricostruire la dinamica del tragico sinistro.

Solo lo scorso sabato un altro motociclista, di 43 anni, era morto in un incidente a Pergine. Mentre all'inizio di luglio un centauro di 55 anni aveva perso la vita dopo essersi schiantato contro un furgone.