Incidente, si schianta frontalmente con un camion e ci finisce sotto: morto motociclista

Un motociclista è morto dopo essersi schiantato contro un camion. È accaduto nella mattinata di lunedì 24 maggio in zona Pietrarossa sul Renon, in provincia di Bolzano. Sul posto il 118, con l'elisoccorso Pelikan 1. Vano l'intervento dei soccorritori e del medico d'urgenza che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

Il tragico impatto è avvenuto sulla strada che collega Longomoso con Colma. Qui il centauro si è scontrato frontalmente con un camion, per poi finire sotto il mezzo. Sul posto sono intervenuti anche carabinieri e vigili del fuoco.

Il bilancio del week-end

Il mortale di Renon si aggiunge alla serie di incidenti che purtroppo si sono verificati tra sabato e domenica. Sabato un motociclista è morto sulla strada del Lago di Garda, anche in questo caso dopo uno scontro frontale, con un furgone. La vittima, Cristiano Buosi, aveva soltanto 37 anni. Domenica mattina, invece, sulle strade trentine si sono verificati altri quattro schianti, di cui tre gravi. Sempre domenica, all'alba, un altro impatto aveva visti coinvolti cinque ragazzi, che per fortuna avevano riportato solo traumi e lesioni lievi. Nelle scorse settimane in Trentino gli incidenti mortali erano stati sette.