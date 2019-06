Precipita con la moto in una scarpata: trovato senza vita dopo otto ore

Il motociclista che ha perso la vita nell'incidente di sabato 8 giugno a Segonzano è Marco Stabile, 47enne di Schio, comune del Vicentino. Il centauro stava percorrendo la strada provinciale 71 quando è uscito di strada in prossimità di una curva ed è precipitato in una scarpata dopo un volo di cinque metri.

Gli amici lo aspettavano a pranzo in un ristorante verso mezzogiorno e, non vedendolo arrivare, hanno dato l'allarme e sono iniziate le ricerche. Verso le 20 due motociclisti hanno notato una moto a bordo strada in direzione di Sover, si sono fermati e hanno visto la vittima nella scarpata. I soccorsi sono arrivati quindi a circa otto ore dall'impatto: per il 47enne non c'è stato più nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti Emergenza Trentino, con due ambulanze e un'automedica, cercando inutilmente di soccorrere il motociclista, e i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, che hanno messo in sicurezza la zona e hanno effettuato i primi rilievi che serviranno a ricostruire la dinamica del fatale schianto.

Fonte: Vicenzatoday.it