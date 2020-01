Strage di Lutago: l'investitore trasferito dall'ospedale al carcere

Una tragedia senza fine quella avvenuta nelle prime ore del mattino di domenica 5 gennaio a Lutago, in Valle Aurina, dove un automobilista ubriaco ha perso il controllo del mezzo finendo su un un'area pedonale ed uccidendo sei giovani, tre ragazze e tre ragazzi tedeschi. Altre undici persone sono rimaste ferite in maniera molto grave, una è ricoverata in condizioni disperate all'ospedale di Innsbruck.

L'investitore, Stephan Lechner, 27 anni, avrebbe tentato di togliersi la vita all'ospedale di Brunico, dove era stato ricoverato dopo l'arresto, nel reparto di psichiatria. Nella matinata di lunedì 6 gennaio è stato portato al carcere di Bolzano. Le accuse sono di omicidio stradale plurimo e lesioni gravissime.