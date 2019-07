Drammatico incidente a Levico: quattro feriti soccorsi dall'elicottero

Terribile incidente sulla statale della Valsugana, trafficatissima in questo secondo sabato di luglio. All'altezza del bivio per Levico Terme, in prossimità dell'intersezione con via per Santa Giuliana, si è verificato uno scontro tra più veicoli. Secondo le prime informazioni sarebbero coinvolte almeno tre auto, una delle quali trainava a rimorchio una roulotte, ed è finita fuori strada in un fosso.

L'allarme è scattato attorno alle 14.15. Gravemente ferite due persone che viaggiavano a bordo di una delle auto coinvolte, la monovolume bianca che si vede nelle foto, con gli airbag aperti. I Vigili del Fuoco locali sono intervenuti in forze, con tre mezzi dotati di pinze idrauliche.

Sul posto anche la Polizia Locale e le ambulanze del 118. I soccorritori hanno prestato le prime cure ai feriti sul posto. Vista la gravità della situazione è stato fatto intervenire l'elisoccorso da Trento. Nel momento in cui scriviamo, ore 14.50, l'intervento è ancora in corso e non si hanno informazioni più precise sulle condizioni cliniche e sulle generalità dei feriti. La strada è bloccata in entrambe le direzioni, il traffico viene deviato attraverso il centro di Levico.

AGGIORNAMENTO: i feriti sono quattro, tre uomini di 77, 71 e 41 anni ed una ragazza 23enne. Sono stati trasportati dall'elicottero, che ha compiuto due voli, negli ospedali di Trento e Rovereto. Nessuno di loro si trova in pericolo di vita.