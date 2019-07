Tragedia sulla Affi-Peschiera: auto travolge tre ragazzi, due perdono la vita

Tragedia nel Basso Garda, dove tre ragazzi torinesi, in vacanza sul lago, sono stati travolti da un'auto. Uno di loro è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Borgo Trento di Verona mentre per gli altri due, purtroppo, non c'è stato niente da fare.

Il tragico incidente è avvenuto sulla strada regionale 450, la "superstrada" che collega Affi a Peschiera, all'altezza di Calmasino. Alla guida dell'auto che ha investito i tre c'era un trentino, classe 1955, fermato dai Carabinieri della stazione di Bardolino per accertamenti.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti i tre stavano cambiando una ruota alla loro auto. Si trovavano dunque sul ciglio della strada, accanto al veicolo, quando l'auto guidata dal trentino li ha centrati in pieno. Immediate le operazioni di soccorso: inutili, purtroppo, i tentativi di rianimare due ragazzi, mentre il terzo è stato trasportato in elicottero a Verona.