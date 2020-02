Investita sulle strisce pedonali a Dro: trasportata in ospedale

È stata investita da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. È accaduto prima delle 9 del mattino di lunedì 24 febbraio a Dro, dove sono accorsi un'ambulanza di Trentino Emergenza, i vigili del fuoco volontari di Dro e i carabinieri di Riva del Garda.

L'incidente è avvenuto sulla strada statale 45, all'altezza di Pietramurata. La vittima, un'anziana del posto trasportata al pronto soccorso di Arco, non sarebbe in pericolo di vita. A supportare il 118 cinque pompieri di Dro, arrivati con due mezzi. I rilievi di legge sono affidati ai militari. Per consentire l'arrivo dei soccorsi la strada è rimasta chiusa per circa 30 minuti.