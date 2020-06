Incidente fatale in moto al Passo Giau: muore Daniele Bortolon

E' un giovane trentino, Daniele Bortolon, classe 1991, residente a Ivano Fracena, il motociclista che ha perso la vita nel terribile incidente avvenuto sopra Cortina, a Passo Giau. Il 28enne stava facendo un giro con la sua Kawasaki sulle strade che percorrono le Dolomiti bellunesi.

Lo schianto è avvenuto non lontano dal passo. La moto è finita contro un'auto che sopraggiungeva in senso opposto. Le cause e la dinamica sono ancora in fase di accertamento. L'allarme è stato lanciato dall'automobilista, sul posto sono arrivati per primi i Vigili del Fuoco di Cortina.

I soccorsi, purtroppo, si sono rivelati inutili per il giovane trentino. Le ferite riportate dopo essere stato sbalzato dalla moto si sono rivelate fatali. Il ragazzo è deceduto sul posto. La notizia è arrivata in Trentino in serata provocando sgomento in tutta la comunità della Valsugana.