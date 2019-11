Incidente a Dro, esce di strada con l'auto e rimane incastrato nelle lamiere: grave 29enne

Paura a Dro nel pomeriggio di giovedì 14 novembre per un incidente in auto in cui è rimasto ferito un ragazzo di 29 anni. Sul luogo dello schianto, avvenuto verso le 15 all'altezza del Sasso del diavolo, sulla strada statale 45-bis, sono accorse due ambulanze del 118, i vigili del fuoco volontari di Dro e la municipale.

Il violentissimo schianto è avvenuto per una fuoriuscita autonoma di strada da parte del conducente: non risultano altri veicoli coinvolti. Il giovane è rimasto incastrato tra le lamiere dell'auto ed è stato estratto con delle pinze idrauliche dai pompieri.

Il 29enne avrebbe perso il controllo dell'auto, per motivi ancora da accertare, uscendo di strada all'altezza del chilometro 125-300. Un'ambulanza di Trentino Emergenza lo ha trasportato al pronto soccorso di Arco. Secondo quanto riferito dal 118, il ragazzo al momento dell'arrivo dei soccorritori era cosciente e non correrebbe pericolo di vita: si trova in ospedale per accertamenti.