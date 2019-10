Perde il controllo della moto e va a schiantarsi: ragazzo di 18 anni elitrasportato in ospedale

Un ragazzo di 18 anni è rimasto ferito in un incidente. È accaduto nella mattinata di giovedì 3 ottobre, poco prima delle 8. Sul posto sono accorsi Trentino Emergenza, con elicottero e ambulanza, i carabinieri di Cles e i vigili del fuoco.

Il giovane a causa delle ferite e dei traumi riportati nell'impatto è stato trasportato in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Santa Chiara di Trento. I militari hanno effettuato sul posto i rilievi utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, avvenuto all'altezza del ponte di Mostizzolo.

Secondo quanto riferito dal maggiore Nunzio Stanco, l'incidente è stato causato da una fuoriuscita autonoma dalla carreggiata da parte del 18enne, un residente della Val di Sole. Non risultano pertanto altri veicoli coinvolti.

Il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo, per cause ancora da accertare, finendo per schiantarsi. Al momento dell'arrivo dei soccorritori il motociclista era cosciente e non dovrebbe essere in pericolo di vita ma a causa dei numerosi traumi è stato portato nel nosocomio trentino dove verrà sottoposto ad accertamenti.