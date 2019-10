Cavedine, auto esce di strada e finisce tra i meleti: donna ferita

Paura a Cavedine per un incidente nel pomeriggio di giovedì 17 ottobre, verso le 15:20. Sul posto sono intervenuti Trentino Emergenza, con due ambulanze, polizia locale e vigili del fuoco di Cavedine e Lasino, con tre mezzi. Lo schianto è avvenuto sulla strada provinciale 84 all'altezza di Lasino.

Secondo quanto riferito dagli agenti della Polizia locale, per cause ancora da accertare, l'auto è uscita di strada ed è finita tra i meleti, ribaltandosi. Non risultano quindi altri veicoli coinvolti.

A rimanere ferita nell'impatto l'automobilista, una ragazza che è stata trasportata all'ospedale Santa Chiara di Trento non in gravi condizioni gravi: al momento dell'arrivo dei soccorsi risultava cosciente. Inizialmente era incastrata tra le lamiere ma poi è riuscita a divincolarsi da sola.