Incidente al Bus de Vela, traffico bloccato ed ambulanze sul posto

Incidente sulla Gardesana alle porte di Trento. L'incidente è avvenuto alle gallerie di Cadine, verso la città, poco prima delle 19 di sabato 11 gennaio.

Nel momento in cui scriviamo non si conosce ancora l'esatta dinamica dell'accaduto, ma pare che un'auto sia uscita di strada autonomamente schiantandosi contro il muro all'imbocco della galleria. Sul posto sono presenti un'ambulanza ed un'automedica del 118. Al momento risulta essere ferita una sola persona, un ragazzo di 23 anni, soccorso in codice rosso.

Sul luogo dell'incidente anche i Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine. Il traffico, come si vede dalla webcam del Servizio Gestione Strade provinciale alle ore 19.50, risulta essere completamente bloccato.