Ubriaco, provocò un incidente mortale con auto incendiata: condannato a 3 anni e 8 mesi

Guidava ubriaco quando causò l'incidente che costò la vita ad un padre di famiglia, mentre la figlia di 12 anni ed un'amica vennero salvate per miracolo dai Vigili del Fuoco. Il fatto risale all'11 febbraio 2017, la condanna del Tribunale di Bolzano è arrivata oggi: 3 anni e 8 mesi per il cittadino moldavo, residente a Gardolo, in base alla legge sull'omicidio stradale.

L'alcoltest rilevò una quantità di alcol nel sangue pari a 1,78 grammi per litro. L'uomo invase la corsia opposta di marcia, schiantandosi frontalmente contro l'auto guidata dalla vittima, con a bordo le due bambine. L'auto prese fuoco. L'uomo alla guida rimase intrappolato, morendo tra le fiamme mentre le due bambine vennero tratte in salvo appena in tempo da un giovane Vigile del Fuoco trentino, di Denno, che si trovava a passare di lì e, dopo aver accostato, non esitò a gettarsi tra le fiamme.