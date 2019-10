Trento, bicicletta centrata da un'auto: donna molto grave

Grave incidente a Trento nord nella mattinata di martedì 15 ottobre, poco prima delle 10, in via Bepi Mor. Una donna di 60 anni è rimasta seriamente ferita dopo uno schianto in bicicletta.

Sul posto sono accorsi un'ambulanza di Trentino Emergenza e gli agenti della polizia locale, al lavoro sul posto per effettuare i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell'impatto. Secondo le prime informazioni trapelate a causare la sua caduta in bicicletta sarebbe stata un'auto, che l'avrebbe centrata mentre passava.

La donna, del '59, è stata trasportata d'urgenza - in codice rosso - al pronto soccorso dell'ospedale Santa Chiara di Trento, dove si trova ancora sotto osservazione, in gravi condizioni.

Aggiornamento

A causa dei numerosi traumi riportanti nell'incidente la ciclista si trova ricoverata nel reparto di rianimazione, in prognosi riservata.