Incidenti, schianto auto-moto: grave 35enne

Grave incidente sulla strada provinciale 3, nel pomeriggio di martedì 13 agosto, verso le 13. Dopo uno schianto con un'auto, un motociclista di 35 anni è rimasto seriamente ferito. Sul posto sono accorsi Trentino Emergenza, con due ambulanze e l'elisoccorso, i vigili del fuoco volontari di Brentonico e la polizia stradale.

L'impatto, nel quale è rimasto ferito solo il centauro, è avvenuto tra Brentonico e Mori, all'altezza dell'Hotel Miramonti, chilometro 6.100. A causa dei diversi traumi riportati, il motociclista è stato trasportato in elicottero al Pronto Soccorso di Rovereto, in codice rosso.

Al momento dell'arrivo dei soccorritori, come riferiscono i vigili del fuoco, l'uomo era cosciente. Una pattuglia della polizia stradale è al lavoro sul posto per effettuare i rilievi che consentiranno di ricostruire la dinamica dello schianto.

Un altro motociclista ferito

Nel corso dello stesso pomeriggio, un altro centauro, di 48 anni, è rimasto ferito dopo una caduta in moto al Crossodromo Ciclamino di Pietramurata. Ad intervenire un'ambulanza e un elisoccorso, e due mezzi dei vigili del fuoco volontari di Dro, coordinati dal vicecomandante Ferro Emanuele. Per fortuna in questo caso il motociclista ha traumi non gravi. Per accertamenti, è stato comunque elitrasportato all'ospedale di Trento.

(L'intervento a Pietramurata, foto Vvf Dro)