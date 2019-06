Incidente auto-moto: 17enne portato via in codice rosso

Un ragazzo di 17 anni è stato trasportato al pronto soccorso in codice rosso dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale. È accaduto nella prima mattinata di lunedì, verso le 7:45, a Serrvalle di Ala, lungo la statale 12. Sul posto sono intervenuti Trentino Emergenza, con tre ambulanze, i vigili del fuoco di Ala e i carabinieri di Avio.

L'intervento di ambulanza e forze dell'ordine

Secondo una prima ricostruzione il giovanissimo sarebbe stato coinvolto in un tamponamento mentre si trovava a bordo della sua moto. Non è ancora chiara l'esatta dinamica che ha provocato lo schianto: i carabinieri di Avio hanno effettuato i primi rilievi per ricostruirla. Il 17enne è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Rovereto.