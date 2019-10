Sale con l'auto al Castello di Arco e si schianta: grave una donna di 48 anni

Auto fuori strada tra gli olivi sotto al Castello di Arco, lungo Via del Calvario, la stretta e ripida strada, carrabile, che porta all'antico maniero. L'allarme, per Trentino Emergenza e Vigili del Fuoco, è scattato poco prima delle 13 di martedì 22 ottobre.

La donna stava salendo in auto quando, in un tratto particolarmente ripido, è uscita dal selciato con una delle ruote anteriori. La pendenza ha fatto il resto ed in pochi secondi l'auto è finita fuori strada in un avvallamento roccioso.

I Vigili del Fuoco volontari locali sono intervenuti per liberare la donna ed affidarla alle cure dell'ambulanza. La signora è stata portata in codice giallo al vicino ospedale cittadino, con lesioni gravi ma non in pericolo di vita.