Auto fuori strada in curva: feriti tra giovanissimi

Incidente nella notte sulla bretella di Arco, dove un'auto è uscita di strada su una curva, schiantandosi contro il guard rail. L'incidente è avvenuto poco dopo le 23 di domenica 17 novembre. Sull'auto quattro ragazzi, due ventunenni ed un diciottenne.

Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118, ed i Carabinieri per i controlli del caso. Il personale di Trentino Emergenza ha prestato le prime cure sul posto ai tre feriti. Uno di loro, di 21 anni, risulta essere più grave ed è ricoverato all'ospedale di Arco, non in pericolo di vita.