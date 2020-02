Auto a fuoco in corsia d'emergenza sulla A22

Auto in fiamme sulla A22: il fatto è stato segnalato da alcuni automobilisti di passaggio, anche con un video che sta girando in questi minuti sui social network. L'incendio si è verificato tra i caselli di Trento Nord e Trento Centro, in carreggiata sud. Le cause sono ancora da stabilire, nelle immagini si vede un'auto completamente avvolta dalle fiamme, ferma in corsia di emergenza.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 in codice rosso, oltre ai Vigili del Fuoco che hanno rapidamente domato le fiamme, ed alla Polizia Stradale che ha svolto i rilievi del caso.

L'automobilista era fuori dal veicolo, incolume, impotente di fronte all'auto che andava a fuoco. Fortunatamente si era accorto che qualcosa non andava, ha iniziato ad accostare salvo poi uscire dal veicolo, alla vista delle prime fiamme, poco prima di entrare completamente nella piazzola di sosta.