Dro, l'atterraggio finisce male: base jumper ferito

A causa di un atterraggio andato male un base jumper è rimasto ferito. È accaduto a Pietramurata, Dro, nella mattinata di mercoledì 16 ottobre, poco prima delle 11. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino trentino e il 118, con diversi mezzi.

Il base jumper - 35 anni, straniero - è rimasto ferito dopo dopo essersi lanciato dal Becco dell'Aquila sul monte Brento, per un errore nell'atterraggio. L'uomo, cosciente al momento dell'arrivo dei soccorsi, è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso di Arco.

Il 35enne non è riuscito a raggiungere il prato in località Gaggiolo di Dro: mentre era intento a manovrare la vela per atterrare lungo una strada forestale si è schiantato contro una pianta ed è precipitato per alcuni mentri.