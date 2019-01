Incendio nella fabbrica vuota, usata dai senza dimora

Incendio in un complesso industriale abbandonato a Rovereto. Sulle cause del rogo sono in corso fgli accertamenti dei vigili del Fuoco, che hanno da poco terminato di mettere in sicurezza l'area.

Secondo le prime informazioni non ci sarebbero, fortunatamente, persone coinvolte. Il vecchio stabilimento Rheem, sulla statale 12 a pochi passi dalla stazione dei treni, è da anni utilizzato come rifugio per la notte da parte di persone senza dimora.