Incendi a Riva e Sarche: notte di lavoro per i Vigili del Fuoco

Notte di lavoro su due fronti diversi per i Vigili del Fuoco del Trentino. In Valle dei Laghi l'allarme è scattato attorno alle 19 di ieri, lunedì 24 settembre, per un incendio boschivo sviluppatosi in località Sarche. Impegnati i corpi di volontari di Calavino, Cavedine, Padergnone, Lasino e Vezzano. L'incendio è scoppiato in una zona non lontana dal paese (vedi foto sotto). I pompieri hanno lavorato fino a tarda notte per tenere a bada, ed infine domare, il rogo.

A Riva del Garda i Vigili del Fuoco si sono mobilitati attorno a mezzanotte. Le fiamme hanno bruciato un bosco sul monte Rocchetta. Alle prime luci dell'alba si è levato in volo anche l'elicottero antincendio del Nucleo Provinciale, che ha effettuato diverse gettate d'acqua rifornendosi dai vasconi mobili montati dai volontari rivani. Per entrambi gli episodi le indagini sono in corso, non si esclude il dolo.