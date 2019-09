Incendio nella notte in un hotel a Giustino: ragazzini in fuga

Spavento a Giustino nella notte tra giovedì e venerdì quando un incendio è scoppiato all'interno di un hotel, mettendo in fuga quattro ragazzini di 11 e 12 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Madonna di Campiglio in supporto ai corpi di Pinzolo e di Giustino.

I bambini non appena hanno sentito scattare l'allarme sono andati subito sul poggiolo, osservando la procedura da seguire in caso di emergenza. Il rogo ha avuto origine nel garage della struttura e i corridoi e le scale si sono poi riempiti di fumo. A prendere fuoco, per cause ancora da accertare, è stata un'auto parcheggiata. L'allarme è stato lanciato verso le 2 di notte.

I vigili del fuoco, sopraggiunti sul posto, hanno raggiunto i quattro ragazzini con l'autoscala e sono riusciti a portarli in salvo. Nessuno di loro è rimasto intossicato. Il fuoco si è propagato in tutto il garage, causando gravi danni. L'intervento dei pompieri per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area è durato a lungo e si è concluso nella mattinata di venerdì.