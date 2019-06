Incendio a Gardolo, casa va a fuoco e proprietario spegne le fiamme: ustionato

Nel tardo pomeriggio di lunedì, verso le 18, un appartamento del centro storico di Gardolo, in via Andreatta, è andato a fuoco. Il proprietario delle casa ha spento il grosso delle fiamme, riuscendo a limitare il rogo, ma è rimasto ustionato. Sul posto i vigili del fuoco, con un totale di sei mezzi e una ventina di persone.

Fiamme da un mobile all'esterno

L'incendio, riferiscono i pompieri di Gardolo, è iniziato da un mobile esterno dell'abitazione, per questo le fiamme hanno interessato quasi esclusivamente la facciata esterna dell'edificio, anche se i danni provocati dal fumo sono stati registrati anche all'interno. Il proprietario ha riportato ustioni a un braccio ed è stato portato in ospedale per ricevere le cure del caso.

I vigili del fuoco sono stati impegnati nelle operazioni di fine spegnimento nonché nella messa in sicurezza della zona. Sotto indagine le cause che hanno provocato il rogo.