Furgone divorato dalla fiamme a Gardolo, indagini dei Carabinieri

Indagini a tutto tondo per i Carabinieri di Trento impegnati nel fare luce su quanto accaduto nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 luglio a Gardolo, dove un furgone è stato distrutto da un incendio. L'inquietante episodio è avvenuto in via Graz, nel cuore della notte.

Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco volontari per spegnere le fiamme, ma ormai il mezzo era stato decisamente compromesso dal rogo. Sul posto, come detto, sono intervenuti anche i carabinieri. Il mezzo era parcheggiato in un piazzale, fortunatamente lontano da altri veicoli.