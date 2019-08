Furioso incendio a Cloz: cinque appartamenti evacuati

Un furioso incendio è scoppiato nel tardo pomeriggio di sabato 3 agosto a Cloz in Val di Non. Il rogo si è sviluppato, per cause ancora in fase di accertamento, in una palazzina residenziale. Cinque gli appartamenti interessati, fortunatamente non si segnalano persone coinvolte.

Diverse squadre di Vigili del Fuoco volontari della valle sono accorse sul posto per spegnere le fiamme. Le operazioni hanno richiesto diverse ore di lavoro: le fiamme sono state domate verso sera, e l'intero edificio messo in sicurezza. Ingenti i danni, in particolar modo al tetto, completamente distrutto, ed agli ultimi piani. Come detto nessuna persona è rimasta coinvolta, ma le famiglie di residenti non potranno fare ritorno a casa. (foto di Daniel Bertagnolli dal gruppo facebook Soccorsi in Trentino)