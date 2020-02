Incendio nel Bleggio: in fumo un ettaro di bosco

Notte di lavoro per i Vigili del Fuoco del Bleggio e di Fiavè a causa di un incendio scoppiato nei boschi del Monte San Martino. L'allarme è scattato nella serata di domenica 16 febbraio. Sul posto sono intervenute le squadre dei corpi di volontari di tutta la valle, arginando le fiamme fino a spegnere definitivamente il rogo in tarda serata. Fortunatamente non si registrano persone coinvolte. Sulle cause dell'incendio, che ha mandato in fumo circa un ettaro di bosco, faranno chiarezza gli accertamenti dei tecnici. Di sicuro la siccità delle ultime settimane ha reso il sottobosco particolarmente infiammabile, molti comuni del Trentino hanno emanato l'ordinanza di divieto di accensione fuochi.