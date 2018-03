Furto alla Veterinaria Tridentina: arrestate quattro persone, due denunce

La notte tra il 6 ed il 7 dicembre scorsi, avevano commesso un colpo da 303.000 euro, rubando medicinali, vaccini veterinari, antiparassitari, anestetici, antibiotici e farmaci kemioterapici dal magazzino della Veterinaria Tridentina, ditta specializzata nel commercio all'ingrosso e al dettaglio, con sede a Trento nord. Ora, i 4 componenti della banda sono stati arrestati in seguito ad una vasta operazione dei carabinieri del Reparto operativo e del Nucleo investigativo provinciale. I militari dell’Arma di Trento sono arrivati fino a Napoli per dare esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip, Claudia Miori, su richiesta del pm, Carmine Russo, sostituto procuratore titolare dell'indagine.

Nella città partenopea sono stati arrestati e condotti in carcere a Poggioreale Pasquale Finizio (51 anni), Ciro Termini (48 anni), Francesco Genni (42 anni) e Antonio Boccolino (36 anni). I carabinieri hanno inoltre denunciato a piede libero altre due persone, un 60enne ed un uomo di 53 anni, ritenuti entrambi complici della banda. Nel corso delle indagini, i carabinieri hanno scoperto anche altre, presunte, responsabilità in capo alla banda. Oltre al furto a Trento, infatti, i militari del Nucleo investigativo contestano ai 6 uomini anche il furto di un camion a Bussolengo, che era servito per il colpo a Trento, ma anche il furto di pellami, per un valore di 180.000 euro, commesso a Civitanova Marche ad inizio gennaio 2018. I sei si sarebbero inoltre resi responsabili, secondo gli inquirenti, del tentativo di furto presso un'altra grossa azienda di pellami a Montecosaro, sempre nelle Marche.