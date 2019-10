Attenzione al portafogli, ecco i consigli del Carabinieri. A Trento furto da 500 euro

urto con destrezza in un centro commerciale di Trento: la responsabile è stata presa dopo diversi giorni, incastrata dalle videocamere. E' una ragazza di 23 anni, originaria del Veneto ma residente in Trentino. Si sarebbe appropriata del portafogli infilando la mano in una borsetta lasciata aperta. Un "colpaccio", dal momento che il portafogli conteneva 500 euro.

"Le borse e gli zaini dei clienti distratti sono sempre più il bersaglio preferito dei borseggiatori - scrivono i Carabinieri di Trento - complici anche i vestiti più pesanti e la minore sensibilità delle vittime, pertanto è bene cercare di averli sempre sott’occhio, magari tenendo le borse davanti a se e riponendo i portafogli in una tasca anteriore degli indumenti, evitando di estrarlo in luoghi facilmente osservabili".