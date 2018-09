Rubano mobili ed attrezzature in un hotel chiuso, fermati dai carabinieri

Stavano per fuggire da un albergo, evidentemente chiuso, di Dimaro-Folgarida con un lauto bottino: non contanti e gioielli ma mobili ed elettrodomestici. Pochi minuti prima di fuggire a bordo di un grosso furgone, i ladri hanno però incontrato i carabinieri.

Tre membri della banda si sono dati alla fuga mentre uno di loro, un quarantenne cittadino rumeno da tempo residente in Val di Non, è sttato colto in flagrante. Due dei tre complici, connazionali dell'arrestato, sono stati rintracciati nelle rispettive abitazioni, in Trentino, e denunciati. Il valore della refurtiva ammonta a diverse migliaia di euro.