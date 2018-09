Ladri in area di servizio: rubano 10 euro e fanno danni per 4.000 euro

Hanno rubato soltanto 10 euro ma - in compenso - hanno fatto danni per circa 4.000 euro i ladri che hanno derubato e danneggiato l'area di servizio Agip-Eni in tangenziale sud a Trento nel corso della notte. Avrebbero agito in quattro, con il volto coperto, e prima di inziare a scassinare l’impianto di lavaggio automatico per estrarne il denaro, i ladri si sono preoccupati di mettere fuori uso il sistema di telecamere dell'impianto di videosorveglianza. "Questo è il terzo furto in 365 giorni. Il primo a luglio dello scorso anno: tentarono di sradicare l’impianto. Il secondo furto a dicembre. L’obiettivo è sempre lo stesso: l’accettatore per il lavaggio self service delle automobili", ha raccontato il gestore, Diego Degasperi, al quotidiano 'Trentino'.