La pioggia causa frane e smottamenti: masi isolati

La pioggia, scesa per oltre 48 ore al di sotto della quota neve in tutto il Trentino, ha dato luogo a diversi smottamenti nella zona collinare di Lavis. Il sindaco ha dichiarato inagibili tre strade che collegano altrettanti masi: Maso Goset, Maso Poli e Maso Spon sono dunque isolati fino al ripristino della viabilità. I Vigili del Fuoco volontari sono al lavoro per monitorare la situazione.