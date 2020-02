Malore collettivo per gli studenti in albergo, ipotesi più accreditata: norovirus

Epidemia per due scolaresche in un albergo di Folgarida: l’ipotesi più accreditata è che si tratti di norovirus, un agente infettivo che si propaga per contatto. Questo il verdetto dell'Azienda sanitaria trentina, oggi impegnata con ben altra emergenza (leggi Coronavirus), sul duplice caso di malessere collettivo verificatosi in Val di Sole nelle scorse settimane.

"Il norovirus è stato identificato come possibile causa dei malori - si legge nella nota divulgata da Apss nel pomeriggio di venerdì 28 febbraio -. L’inchiesta epidemiologica e le indagini ambientali non hanno reso possibile definire con certezza se l’episodio epidemico sia

stato causato da un microrganismo presente all’interno dell’albergo o se l’infezione è stata provocata da qualche ospite già contagiato all’arrivo nella struttura".

Cos'è il norovirus

Il norovirus è un agente infettivo che si propaga direttamente da persona a persona oppure tramite alimenti contaminati ma soprattutto per contatto con superfici contagiate. Questo virus ha, infatti, una particolare resistenza all’esterno del corpo umano e può ritrovarsi

nell’ambiente fino a 15 giorni dopo il contagio.

Dopo il secondo caso i titolari dell’hotel hanno sospeso l’attività in autotutela per porre in essere tutte le azioni necessarie alla sanificazione dell’albergo. Sono ancora in corso i controlli ambientali da parte dell’Apss per accertare l’avvenuta bonifica di ambienti, arredi e attrezzature al fine poter garantire la riapertura della struttura.