Si rompe una gamba scendendo dal Gran Vernel, recuperato dall'elisoccorso

Infortunio ad alta quota per un 35enne trentino, caduto con gli sci durante la discesa della Parete Nord del Gran Vernel, nel Gruppo della Marmolada. A dare l'allarme è stato il compagno di escursione che lo ha visto precipitare lungo il pendio nevoso.

L'elicottero si è levato in volo da Trento ed in pochi minuti ha raggiunto le Dolomiti. Il Tecnico del Soccorso Alpino è stato calato fino al punto in cui si trovava il ferito, lo ha assicurato alla barella ed imbarcato a bordo, destinazione S. Chiara. Il giovane si trova ricoverato con un importante trauma ad una gamba, ma fuori pericolo.